Program incarcat pentru CSM Resita

RESIEsA - Pentru rosso-nerii pregatiti de Calin Cheregi urmeaza un program incarcat, in care vor disputa in decurs de o saptamana trei meciuri!Asadar, CSM Resita va juca sambata, 10 septembrie, de la ora 17:00, acasa, cu CS Soimii Lipova, in etapa a III-a a Ligii 3, Seria a VIII-a. Apoi, resitenii vor primi miercuri, 14 septembrie, vizita echipei Politehnica Timisoara, meci ce va conta pentru turul 3 al Cupei Romaniei. Pe data de 17 septembrie, rosso-nerii vor juca tot acasa, in campionat, cu ... citeste toata stirea