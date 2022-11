Progresul Ezeris castiga italieneste disputa codaselor

CARAS-SEVERIN - FC Progresul Ezeris a castigat sambata, 12 noiembrie, cu scorul de 1-0, partida de acasa cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, din etapa a XII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Golul de trei puncte a fost inscris de atacantul Christian Popa in minutul 72 al meciului!"O victorie muncita, o victorie meritata, pana la urma, pentru baieti, pentru munca lor, pentru tot ce au facut in acest parcurs. Intr-adevar, am intrat un pic in jocul lor, parca am jucat mai bine cand ei au fost in 11. ... citeste toata stirea