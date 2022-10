Progresul Ezeris, egal scos pe final cu Hategul

RESIEsA - FC Progresul Ezeris a remizat sambata, 22 octombrie, scor 2-2, cu CSO Retezatul Hateg, in etapa a IX-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Este al doilea egal la rand pentru trupa lui Mircea Manu, dupa ce in etapa precedenta a scos un punct la Brad. Clasamentul actual gaseste Ezerisul pe locul 9, penultimul, cu 5 puncte!Oaspetii din Hateg au deschis scorul chiar inaintea pauzei prin Laurentiu Mazilu, care a inscris in minutul 41, dar Progresul a restabilit egalitatea in partea secunda, in ... citeste toata stirea