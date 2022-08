Progresul Ezeris, esec in Valea Jiului

CARAS-SEVERIN - Partida amicala dintre Jiul Petrosani si FC Progresul Ezeris s-a incheiat cu scorul de 4-1, acesta fiind si ultimul test al carasenilor inainte de startul Ligii 3!Golul echipei lui Arbanas a fost inscris de Cameron. In prima etapa a Seriei a VII-a a Ligii 3, Ezerisul va juca in deplasare, pe 27 august, de la ora 18:00, cu Viitorul Simian."Am disputat un ultim meci amical inainte de startul sezonului. Am jucat cu Jiul Petrosani la doua zile dupa jocul de 120 de minute din ... citeste toata stirea