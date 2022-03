Progresul Ezeris, in cadere libera! 13 goluri primite in doua meciuri!

CARAS-SEVERIN - Partida de pe sinteticul din Valea Domanului, dintre ACS Progresul Ezeris si CSM Deva, s-a incheiat cu scorul de 8-0 in favoarea celor din judetul Hunedoara, in etapa a XVII-a a Ligii 3, Seria a VII-a!Chiar daca situatia financiara de la echipa este una stabila in acest moment, partea fotbalistica se confrunta cu mari dificultati. In perioada urmatoare, conducerea Progresului va incerca sa aduca cativa jucatori liberi de contract pentru a putea salva echipa de la retrogradare. ... citeste toata stirea