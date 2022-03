Progresul Ezeris incepe lupta pentru ramanerea in Liga 3

CARAS-SEVERIN - ACS Progresul Ezeris va juca vineri, 1 aprilie, de la ora 17:00, cu CS Gilortul Targu Carbunesti, pe stadionul sintetic din Valea Domanului, in prima etapa a play-out-ului!"Cel mai important lucru este sa avem aceeasi atitudine ca in meciul cu Vointa Lupac, iar daca vom elimina greselile personale pe care le-am facut in etapa trecuta, cu siguranta ca vom putea obtine un rezultat pozitiv. Trebuie sa castigam, nu mai avem voie sa facem pasi gresiti, mai ales in meciurile de pe ... citeste toata stirea