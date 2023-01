Progresul Ezeris, la primul antrenament din 2023

RESIEsA - Fotbalistii pregatiti de Mircea Manu au reluat pregatirile la baza Gloria! Carasenii se vor antrena pe perioada iernii pe plan local, pe stadionul Gloria sau vor inchiria un balon cu iarba sintetica. De la Ezeris au plecat trei jucatori, au venit alti trei si conducerea spera sa mai legitimeze inca doi fotbalisti!"Ne-am reunit pe stadionul Gloria si am efectuat un antrenament, o miscare de acomodare la efort. Nu am intrat prea mult pe teren, nu am vrut sa-l solicitam pentru ca este ... citeste toata stirea