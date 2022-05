Progresul Ezeris mai are de disputat inca o finala

EZERIS -ACS Progresul Ezeris s-a impus sambata, 21 mai, cu scorul de 5-1, in partida cu Jiul Petrosani, in penultima etapa a play-out-ului Ligii 3!Formatia antrenata de Dorian Arbanas a castigat gratie dublei lui Dorel Zamfir si hattrick-ului realizat de atacantul Musoni!In urma acestui succes, Ezerisul a ramas pe locul 4, cu 26 de puncte. Aurul Brad este pe 5, cu 25, iar Viitorul Pandurii 2 este pe ultimul loc, cu 21 de puncte. Lupta pentru ramanerea in Liga 3 se va da in ultimul joc din ... citeste toata stirea