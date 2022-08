Progresul Ezeris pierde desi inscrie de doua ori in deplasare

CARAS-SEVERIN - FC Progresul Ezeris a pierdut sambata, 27 august, scor 2-3, jocul cu Viitorul Simian, din prima etapa a Seriei a VII-a Ligii 3! Carasenii au si egalat in minutul 90, dar reusita a fost anulata de tusier! Pentru Ezeris au marcat pustiul de 16 ani Sorin Careba (eurogol de la 25 de metri) si Ionut Derbac!"A fost o partida echilibrata, am facut un joc bun, dar am comis multe greseli personale. In minutul 11 am luat gol pe un contraatac, iar jucatorii n-au strans pe coltul lung. Al ... citeste toata stirea