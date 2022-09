Progresul Ezeris pierde la ultima faza!

RESIEsA - FC Progresul Ezeris a fost invinsa sambata, 24 septembrie, pe teren propriu, scor 1-2, de CSM Jiul Petrosani, in etapa a V-a a Ligii 3, Seria a VII-a. Cu un nou antrenor pe banca, Ezerisul a fost la cateva secunde de primul punct din aceasta editie de campionat!Oaspetii au deschis scorul prin Cocina in minutul 54, iar pe finalul celei de a doua reprize, dupa o eroare in tabara alb-negrilor, carasenii au reusit sa egaleze prin Christian Popa. Cu toate acestea, golul victoriei pentru ... citeste toata stirea