CARAS-SEVERIN - Progresul Ezeris a retrogradat la finalul sezonului 2022/2023 al Ligii 3, iar in momentul de fata situatia echipei este inca incerta! Directorul sportiv Cristian Sodanca a precizat faptul ca in pauza competitionala din vara se va decide soarta acestei formatii care, cu resurse limitate, a reprezentat cu capul sus judetul timp de trei ani in Liga 3!"Am incheiat campionatul editiei 2022/2023 pe teren, iar acesta este un obiectiv realizat, tinand cont ca noi am fost convinsi de ... citeste toata stirea