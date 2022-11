Progresul Ezeris si Vointa Lupac au dat-o la pace

CARAS-SEVERIN - Cele doua echipe carasene din Seria a VII-a a Ligii 3, FC Progresul Ezeris si Vointa Lupac, au terminat sambata, 19 noiembrie, la egalitate, scor 0-0, in etapa a XIII-a!In startul partidei, portarul Petrut de la Lupac a vazut cartonasul rosu dupa ce a atins mingea cu mana in afara careului, iar "croatii" au evoluat mai bine de 70 de minute in inferioritate numerica. Chiar si asa, echipa lui Dobre a avut initiativa si si-a creat sanse mai mari de a inscrie, in timp ce Ezerisul ... citeste toata stirea