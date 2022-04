Progresul Ezeris vrea toate punctele de la Jiul

CARAS-SEVERIN - Jocul dintre CSM Jiul Petrosani si ACS Progresul Ezeris va avea loc vineri, 22 aprilie, de la ora 17:00, pe stadionul "Petre Libardi", in etapa a IV-a a play-out-ului Ligii a 3, Seria a VII-a!Carasenii vin dupa infrangerea, scorul 1-4, suferita pe teren propriu cu Viitorul Simian, in timp ce Jiul a pierdut acasa, scor 1-2, cu CS Armata Aurul Brad."Ne vom deplasa in etapa viitoare la Jiul si vom intalni o echipa de traditie a fotbalului. Jiul Petrosani este o formatie pe care ... citeste toata stirea