Resita bate tot in amicale! A trecut si de Jiul Petrosani!

RESIEsA - CSM Resita a trecut sambata, 13 august, cu scorul de 3-0, de Jiul Petrosani, meci amical disputat pe stadionul "Petre Libardi"! Velcota cu o "dubla" si Avramovici au semnat reusitele rosso-nerilor, care au un parcurs perfect in meciurile de pregatire, cu victorii pe linie!"Am terminat si penultimul joc de verificare, am intalnit un adversar ambitios, care ne-a pus probleme pe alocuri. Din punctul meu de vedere, am prestat un joc bun, avand in vedere ca in aceasta saptamana am avut ... citeste toata stirea