Resita da doi sportivi la Campionatul European de lupte pe plaja

RESIEsA - La finalul Campionatului National de lupte pe plaja, Resita a reusit sa califice doi sportivi la Campionatul European ce se va desfasura la Timisoara! De asemenea, la U13, Andrada Dinta si-a pastrat si in 2024 titlul de campioana nationala la lupte pe plaja, titlu ce-l obtine de cinci ani incoace!"In ultimul timp am reusit sa obtinem rezultate foarte bune, an de an ne intoarcem acasa cu multe medalii de la Campionatul Mondial de lupte pe plaja, iar in perioada 10-17 iunie am ... citește toată știrea