RESIEsA - Experimentatul fundas Erico da Silva a semnat cu CSM Resita, dupa ce i-a ajuns "cartea verde", si are acum permis de munca in tara noastra. Fundasul brazilian are aproximativ 200 de mecuri jucate in Liga 1, iar in ultimele trei sezoane a evoluat pentru UTA Arad!CSM Resita l-a inregistrat deja la Federatia Romana de Fotbal, iar fotbalistul in varsta de 34 de ani poate debuta pentru rosso-neri chiar in partida de sambata, contra formatiei Unirea Dej. ... citeste toata stirea