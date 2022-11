Resita Locomotives castiga dramatic si merge in play-off

RESIEsA - Resita Locomotives a castigat cu scorul de 37-35 partida cu Timisoara 89-ers si astfel a obtinut calificarea in play-off-ul Campionatului National de fotbal american! In play-off, care se va juca in 19-20 noiembrie, Resita va juca cu Mures Monsters. Formatia din Mures s-a impus in fata resitenilor cu 44-6 in actualul sezon!"Nu poti sa iti doresti altceva decat sa traiesti un asemenea meci cu rasturnari de scor, exact cum am presimtit inainte de joc. Meciurile dintre noi si Timisoara ... citeste toata stirea