RESIEsA - Resita Locomotives a invins duminica, 12 noiembrie, cu scorul de 24-12 pe Mures Monsters si s-a calificat astfel in finala Campionatului National de fotbal american!"Am fost foarte optimisti inainte de meci, chiar am simtit ca ne-am pregatit bine si puteam sa castigam. Meciul a fost mult mai greu decat ne-am asteptat, cred ca s-a intamplat acest lucru din cauza noastra, deoarece am intrat putin crispati. In loc sa jucam relaxati asa cum am facut la Mures, am facut cateva gafe pe ... citeste toata stirea