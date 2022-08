Resita Locomotives s-a intarit cu mai multi americani

RESIEsA - Resita Locomotives anunta incheierea sesiunii de transferuri pentru Campionatul National de Fotbal American, sezonul 2022! Resitenii prezinta o echipa bine inchegata, formata din jucatori locali, dar intarita si in acest an competitional cu ajutoare semnificative din SUA si Serbia!Bojan Kovacevic este antrenorul Locomotivelor pentru al treilea an la rand. Vine din Pancevo, Serbia. Echipele la care a mai activat sunt Pancevo Panthers, Vrsac Lavovi, Banat Bulls si echipa nationala a ... citeste toata stirea