Resita Locomotives U19 este campioana la flag football

RESIEsA - Resita Locomotives U19 este campioana nationala la flag football, varianta light a fotbalului american!In urma turneelor desfasurate la Resita, Cluj-Napoca, Targu Mures si Timisoara, tinerii resiteni au reusit sa cucereasca primul trofeu in acest sport, care incepe sa devina din ce in ce mai popular in Resita si in tara."Echipa U19 a participat la mai multe turnee, practic au fost patru etape la finalul carora am iesit campioni nationali. Este prima editie si noi suntem foarte ... citește toată știrea