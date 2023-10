RESIEsA - Resita Locomotives a invins cu scorul de 18-7 formatia Cluj Crusaders, in etapa a II-a a Campionatului National de Fotbal American! In prima etapa, Bucharest Rebels s-a impus cu 44-27 in fata celor de la Resita. Urmeaza pe 28 octombrie confruntarea dintre echipa resiteana si Mures Monsters, iar fondatorul Raul Siladi se gandeste chiar la finala!"Dupa infrangerea de la Bucuresti, meci pe care, sincer, am simtit la un moment dat ca puteam si trebuia sa il castigam, ne-am dorit foarte ... citeste toata stirea