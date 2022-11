Resita s-a distrat o repriza cu Ineul

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 26 noiembrie, cu scorul de 4-0, partida cu ACB Ineu, in etapa a XIV-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Toate cele patru goluri au fost marcate in prima jumatate de ora prin Negru, Bresneni, Chera si Avramovici, iar partea a doua a jocului a fost una mult mai echilibrata, asta si pentru faptul ca antrenorul Cheregi a introdus in teren mai multi tineri jucatori!"In primul rand, cred ca cele mai important lucru sunt cele trei puncte castigate la acest meci. ... citeste toata stirea