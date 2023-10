RESIEsA - Ciclisul legitimat la CSM Resita a reusit performanta de a castiga nu mai putin de cinci medalii de aur la Campionatul National! De asemenea, in cadrul competitiei desfasurate in Bulgaria (in Romania nu exista un velodrom), Daniel a mai reusit sa obtina si o medalie de argint!"Campionatul National de Velodrom tocmai a trecut si am reusit sa castig 5 medalii de aur (individual pursuit, time trial, elimination, points race si omnium) si o medalie de argint la scratch. Multumesc mult ... citeste toata stirea