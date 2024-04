Resiteanul Mircea Avramescu, pe podium la etapa de la Rasnov

RESIEsA - Mircea Avramescu a concurat la etapa de la Campionatul National de Viteza in Coasta de la Rasnov si a reusit, la clasa Istorice, sa se claseze pe locul 3, iar la grupa a obtinut doua locuri 2!Experimentatul pilot s-a reintors la prima lui masina, un VW Golf 1 GTI, fabricat in anul 1983, cu motor de 1.6. Chiar daca a avut ceva probleme la cutia de viteze, tot a reusit o clasare pe podium. In etapa urmatoare, cea de la Ranca, vrea mai mult si tinteste prima pozitie."Am participa la ... citește toată știrea