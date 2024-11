Resiteanul Robert Pasca, pe locul 5 in Top 10 gimnasti

RESIEsA - Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Gimnastica a stabilit, pe baza punctajelor obtinute la competitiile din 2024, clasamentul primilor 10 sportivi! Resiteanul Robert Pasca s-a clasat pe locul 5 in Top 10 la gimnastica artistica masculina, fiind singurul resitean care se afla topul celor mai buni gimnasti din 2024!"S-au luat rezultatele din 2024, in functie de locurile obtinute in diferite competitii se cumuleaza punctele. Consider ca acest loc 5 este un rezultat bun si corect ... citește toată știrea