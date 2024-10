Resitencele vor participa la Campionatul European de Karate WUKF

RESIEsA - Sectia de karate WUKF a CSM Resita, condusa de Shihan Zoltan Lipan, va reprezenta cu mandrie Resita la Campionatul European de Karate WUKF, ce se va desfasura in Polonia, la Varsovia, in perioada 9-13 octombrie 2024!Lotul clubului este format doar din doua sportive, care vor concura impotriva celor mai buni karateka din Europa, intr-o competitie de amploare organizata sub egida World Union of Karate-Do Federations (WUKF). Campionatul European de Karate WUKF va avea loc in Pruszkow, ... citește toată știrea