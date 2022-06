Restart la CSM Resita dupa ratarea promovarii

RESIEsA - In primul rand, antrenorul Dan Alexa va pleca impreuna cu marea majoritate a jucatorilor. In al doilea rand, CSM Resita se va axa din acest moment pe jucatori tineri, de la centrul de copii si juniori, si se va reorienta spre fotbalisti din Resita si din judet!Nu trebuie sa uitam faptul ca promovarea echipei CSM Resita (CSM Scolar Resita in 2016) din Liga a IV-a in Liga 3 s-a facut cu un antrenor resitean, in persoana lui Leontin Doana, si cu jucatori crescuti de Resita. Si sa nu ... citeste toata stirea