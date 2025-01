Retragerea Magica Balta, un eveniment neplacut in fotbalul judetean

CARAS-SEVERIN - Seful AJF Caras-Severin, Viorel Lolea, considera ca orgoliile prea mari au dus la desfiintarea echipei din cartierul Balta Sarata!"Legat de retragerea echipei Magica Balta, este evident un moment neplacut pentru fotbalul carasean. Am discutat inca din vara, incercand sa facem o colaborare intre echipa privata Magica Balta si echipa Primariei si a Consiliului Local Caransebes, in speta CSM Caransebes. Din pacate, orgoliile au fost prea mari. Ne pare foarte rau ca am pierdut o ... citește toată știrea