CARANSEBES - Cei mai tari bikeri si alergatori montani sunt asteptati in weekend la Caransebes, in Parcul Teius, pentru editia cu numarul 5 a concursului Gugulan MTB & Run! Acesta are loc timp de doua zile, prima fiind dedicata profesionistilor, iar cea de-a doua, duminica, copiilor!Detalii despre competitie ne-a oferit Tania Parvu, de la Gugulanii Sportivi, cei care organizeaza, alaturi de Primaria Caransebes si numerosi sponsori, Gugulan MTB & Run: "Sambata, 21septembrie, avem concursul ... citește toată știrea