Rezultate excelente pentru atletismul resitean

RESIEsA - Atletii Clubului Sportiv Universitatea Resita au obtinut rezultate foarte bune la Campionatul National de Sala pentru tineret si seniori, din perioada 25-27 februarie, de la Bucuresti!Daria Grigoroiu, antrenata de Stefan Nagy, a cucerit medalia de aur in proba de 60 de metri garduri si inca o medalie de argint. Sprinterul Cristian Roiban, antrenat de Octavian Barsanu, a obtinut medalia de argint in proba de 100 de metri si medalia de bronz in cea de 60 de metri. In ultima proba, ... citeste toata stirea