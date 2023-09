RESIEsA - Sportivul legitimat la CSM Resita a participat in perioada 1-3 septembrie la Campionatul National Open de seniori, unde a reusit sa obtina o medalie de bronz la bara fixa! La competitie a participat si Andrei Titi, dar de aceasta data tanarul resitean nu a reusit sa urce pe podiumul de premiere!"La competitia de la Bucuresti am facut trei aparate, am reusit sa ma calific in finala la toate trei si am obtinut un loc 5 la sol, un loc 6 la sarituri si o medalie de bronz la bara fixa. ... citeste toata stirea