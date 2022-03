Rosso-nerii s-au intors victoriosi de la Galati

RESIEsA - Jocul dintre CSU Galati si CSM Resita s-a incheiat cu scorul de 39-30 in favoarea resitenilor, iar rosso-nerii vor intalni liderul CSM Fagaras in ultima etapa din turul play-off-ului! Dupa victoria de la Galati, Resita a revenit pe locul 3, cu 12 puncte, la un singur punct distanta de CSM Fagaras!"Am obtinut o victorie importanta care ne mentine sus in clasament. A fost un meci destul de dificil, chiar daca noi eram clar favoriti. CSU Galati a obtinut doar o victorie pana acum, dar ... citeste toata stirea