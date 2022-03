Sase medalii pentru luptele resitene la Nationalele Scolare

RESIEsA - Faza nationala a Campionatul National Scolar de lupte a avut loc in perioada 25-27 martie, iar sase dintre cei opt sportivi resiteni intrati in competitie au reusit sa urce si pe podiumul de premiere!Doua medalii de aur au cucerit resitenii prin Elvira Dragan si Raul Badea, iar cele de bronz au fost castigate de Cristina Dumitru, Ricardo Voin, Ionela Campean si Brian Techerean."Bilantul medaliilor este unul pozitiv si sunt destul de multumit de rezultatele obtinute. Suntem in ... citeste toata stirea