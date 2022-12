Se implinesc 15 ani de la castigarea primei Cupe Challenge! Fostii handbalisti promit spectacol in Polivalenta!

RESIEsA - In acest an se implinesc 15 ani de la castigarea primei Cupe Challenge la handbal de catre UCM Resita, iar fostii jucatori vor face sambata, 17 decembrie, de la ora 18, un meci demonstrativ in fata suporterilor resiteni!Manifestarea va incepe sambata la ora 12, in Centrul de invatare "UBB - Real Students Dreams" din Centrul Universitar UBB Resita, cand va avea loc masa rotunda cu tema "Handbalul resitean - evolutie, rezultate, perspective", coordonata de lector univ. dr. Dan-Mihai ... citeste toata stirea