RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 3 iunie, cu scorul de 3-2, partida tur cu CSM Deva si este in acest moment favorita la promovarea in Liga 2!Resitenii au inceput jocul cu o bara, prin Dane, dar in minutul 34, gazdele aveau sa deschida scorul prin Andrei Iana cu un sut frumos. Repriza secunda a inceput identic ca si prima, printr-o bara a Resitei prin Chera, iar in minutul 50 Erwin Bloj a inscris, tot pentru Deva, marind avantajul gazdelor la 2-0.Chiar daca era condusa cu doua goluri ... citeste toata stirea