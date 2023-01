Sectia de volei de la CSM Resita, un an de activitate

RESIEsA - Sectia de volei de la CSM Resita, coordonata de Eduard Nita, fostul jucator si antrenor al Caransebesului, a implinit un an de la infiintare. In 2023, fetele vor participa la competitii sub titulatura clubului resitean. De asemenea, se doreste crearea in Resita si a unui teren de volei pe plaja!"Sectia de volei de la CSM Resita a implinit un an si sunt multumit de ceea ce s-a facut pana acum. Din toamna o sa avem fetele legitimate pe CSM Resita si vom putea participa in competitii ... citeste toata stirea