RESIEsA - Selectionerul Costin Curelea are incredere tot mai mare in fundasul de la CSM Resita si a decis sa-l foloseasca in centrul defensivei in partidele cu Anglia si Norvegia!Sergiu Rimovecz a jucat titular pentru echipa nationala Under 20 a Romaniei in cadrul turneului Under 20 Elite League impotriva Angliei. Tricolorii au invins cu 2-0 (goluri Cristian Mihai si Atanas Trica). De asemenea, Sergiu a jucat titular si cu Norvegia U20, dar tricolorii s-au vazut invinsi categoric, 5-0 pentru ... citeste toata stirea