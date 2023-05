RESIEsA - Progresul Ezeris a pierdut, scor 1-5, partida din deplasare cu CSO Retezatul Hateg, in etapa a VII-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Chiar daca directorul sportiv Cristian Sodanca a recunoscut superioritatea adversarului mai ales in prima repriza, oficialul carasean s-a declarat extrem de nemultumit de maniera de arbitraj a centralului partidei!Ezerisul este in "moarte clinica", asa cum apreciaza Sodanca si se afla pe locul VI, ultimul, cu 15 puncte, cu sanse aproape infime de a se ... citeste toata stirea