Situatia se complica pentru Progresul Ezeris

EZERIS - ACS Progresul Ezeris a pierdut sambata, 7 mai, scor 2-3, cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, in etapa a VII-a play-out-ului Ligii 3, Seria a VII-a! Pentru formatia caraseana au marcat Musoni si Turau, dar golurile lor au fost insuficiente, iar in acest moment lupta pentru evitarea retrogradarii a devenit si mai stransa!Progresul ar mai avea nevoie de 4 puncte pentru a ramane in Liga 3, cu trei etape inainte de finalul play-out-ului. Ezerisul este pe locul 4, cu 23 de puncte, ... citeste toata stirea