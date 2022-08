Sodanca: Ne propunem sa nu mai avem emotiile din sezonul trecut!

CARAS-SEVERIN - FC Progresul Ezeris a disputat mai multe amicale in aceasta perioada, iar echipa s-a intarit si cu cativa jucatori pentru a nu mai avea emotiile din sezonul trecut! De asemenea, presedintele Sodanca a mentionat faptul ca incearca sa-l readuca la echipa pe atacantul Musoni, dar considera ca Ezerisul mai are nevoie de un fundas central, un mijlocas si inca un varf de atac!Se va merge pe continuitate, iar in sezonul 2022/2023 tot Dorian Arbanas va ocupa functia de antrenor ... citeste toata stirea