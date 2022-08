Sorin Careba, de la Ripensia la Ezeris

CARAS-SEVERIN - Venit de la Ripensia, unde a prins cateva minute si in Liga 2, tanarul carasean in varsta de 16 ani vrea sa-si relanseze cariera in Liga 3, la FC Progresul Ezeris!Datorita talentului sau, in urma cu cativa ani, Sorin Careba a fost in atentia mai multor cluburi importante din Romania, ba mai mult, chiar Gheorghe Hagi a vrut sa-l coopteze in Academie."Bun venit, Sorin Careba! Produs al Vaii Almajului, Sorin a plecat spre fotbalul mare, iar ... citeste toata stirea