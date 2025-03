Spectacol fotbalistic juvenil la Kinder Cup Maureni, editia 2025

CARAS-SEVERIN - Prima competitie organizata de clubul Mundo in 2025 a fost Kinder Cup Maureni, turneu de fotbal care s-a adresat copiilor nascuti in anul 2018 si mai mici! Au participat echipe de copii de la cluburile AS Recas, Frontiera Drobeta Turnu Severin, CSM Deva, Viitorul Jimbolia, UTA Arad, CSS Bega Timisoara, CSC Dumbravita, CS Giroc si Mundo!"Localitatea Maureni, de la granita cu judetul Timis, unde clubul nostru are una dintre cele cinci filiale, a fost gazda primului turneu ... citește toată știrea