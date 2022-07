Sport si distractie prin proiectul "Hercules"

RESIEsA - Ministerul Sportului duce mai departe initiativa de a imprieteni copiii cu miscarea, viata activa si sanatoasa! Astfel, in perioada 25 iulie - 19 august, Ministerul Sportului prin Directia de Sport a judetului Caras-Severin va desfasura in premiera proiectul "Hercules", un program destinat atragerii copiilor catre sport!Proiectul, care se va desfasura in Resita, se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, iar celor mici li se vor fi oferite cursuri gratuite de ... citeste toata stirea