RESIEsA - Antrenorul secund de la CSM Resita, Stefan Barboianu, ii indeamna pe fotbalisti sa se pregateasca din greu in cantonament, pentru a putea face fata in noul sezon din Liga 2! Chiar daca inca este in activitate ca si jucator, Barboianu a inceput sa-si ia in serios rolul de secund si incearca sa le ofere tinerilor din lot o parte din experienta sa!Stefan Barboianu are 226 de meciuri in Liga 1 si a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum FC Universitatea Craiova, Dinamo Bucuresti, ... citeste toata stirea