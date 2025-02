Stefan Barboianu: Ne asteapta cateva meciuri cruciale!

RESIEsA - Toata atentia celor de la CSM Resita se indreapta acum spre Cupa Romaniei, dar si spre ultimele trei meciuri din campionat, care vor decide daca formatia din Valea Domanului va intra sau nu in play-off-ul de promovare! Dupa excluderea din campionat a celor de la Mioveni, Resita a coborat pe locul 4 in Liga 2!Antrenorul secund Stefan Barboianu este multumit de echipa, de colaborarea cu Flavius Stoican, si are mare incredere in potentialul fotbalistilor pe care-i antreneaza. "Suntem ... citește toată știrea