Stoican e multumit de prestatiile lui Doana si Gaspar pentru Romania U18

RESIEsA - In perioada 16-25 martie, echipa nationala U18 a Romaniei, antrenata de Adi Dulcea, participa la un turneu international amical in Opatija, Croatia! Printre jucatorii convocati s-au numarat si Ianis Doana si Florin Gaspar, fotbalisti de perspectiva legitimati la CSM Resita!In prima partida, Romania U18 a invins Croatia U18 cu scorul de 1-0, iar cei doi fotbalisti de la Resita au fost titulari. In al doilea joc, elevii lui Adi Dulcea au pierdut cu Turcia U18, scor 1-2, meci in care ... citește toată știrea