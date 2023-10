RESIEsA - Cei doi fotbalisti se pregatesc in Valea Domanului, sunt liberi de contract, iar antrenorul Flavius Stoican a specificat faptul ca si-i doreste foarte mult! Acesta crede ca CSM Resita ar arata altfel cu cei doi fotbalisti in teren!Chiar daca au venit in vara foarte multi jucatori noi in lotul Resitei, Stoican mai cere intariri in iarna, acesta nefiind multumit de evolutia anumitor jucatori, ceea ce se vede si in rezultatele modeste de pana acum, care au facut ca CSM-ul sa se zbata ... citeste toata stirea