RESIEsA - CSM Resita va intalni sambata, 7 octombrie, de la ora 11, in deplasare, formatia CS Mioveni, in etapa a IX-a a Ligii 2! Chiar daca are doi jucatori indisponibili pentru aceasta partida, antrenorul Flavius Stoican are incredere ca echipa sa poate scoate un rezultat pozitiv in fata unei echipe cu pretentii la promovarea in Superliga!"Am obtinut patru puncte in ultimele doua jocuri de pe teren propriu, iar acum urmeaza o deplasare. Este bine, dar se putea si mai bine. Deja aceste ... citeste toata stirea