Stoican merge pe mana tinerilor resiteni

RESIEsA - Antrenorul Flavius Stoican a promovat in acest an competitional mai multi tineri fotbalisti, miscare apreciata de conducatorul clubului din Valea Domanului, Cristi Bobar! Acesta nu l-a uitat nici pe Calin Cheregi, antrenorul care a promovat tineri inca de cand echipa era in Liga 3!"Ma bucur ca Flavius Stoican a reusit sa debuteze multi juniori din propria pepiniera. Este multumit de ei, vor fi cu noi si in cantonamentul de iarna. O sa apara din ce in ce mai multi jucatori de la ... citește toată știrea