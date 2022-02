Studentele au castigat primul meci din acest an

RESIEsA - Handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Resita s-au impus la finalul saptamanii trecute cu scorul de 28-22 (14-9) in fata formatiei CS Handbal Club Harghita! Sportivele pregatite de Cristian Busuioc ocupa in prezent locul 7, cu 14 puncte stranse. Primul loc este ocupat de CSM Targu Jiu, cu 33 de puncte."Tabela de marcaj a aratat o diferenta clara de scor, dar trebuie sa recunoastem ca n-a fost un joc usor. Am intalnit o echipa artagoasa, cu o viteza de deplasare buna si in ... citeste toata stirea